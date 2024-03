Brest veut jouer la coupe d’Europe dans son stade

Se qualifier en coupe d’Europe, le Stade brestois pourrait bien le faire au vu de son classement actuel (deuxième de Ligue 1).

Mais si ce serait une bonne nouvelle pour le club, ce dernier devra tout de même s’organiser pour disputer la compétition (Ligue des champions, Europa League ou Ligue Europa Conférence) dans son stade. C’était le sujet expliquant la visite des représentants de l’UEFA en Bretagne, la semaine dernière. Et selon Pascal Robert, interrogé par RMC Sport, « la visite s’est bien passée. Leur volonté est vraiment de nous accompagner et de nous aider à jouer à Brest » . « Se délocaliser ? Non et non ! C’est inimaginable ! Il n’y a pas d’autres alternatives que de jouer à Brest , a ajouté le directeur général. Il y a clairement pleins de contraintes et pas mal de travaux. C’est compliqué mais pas infaisable. On a tout listé. On va se retrousser les manches avec la ville de Brest et on va y arriver. » …

