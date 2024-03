information fournie par So Foot • 03/03/2024 à 17:36

Brest toujours sur son nuage, Metz s’offre un bol d’air à Nantes

Plus de trois mois après sa dernière victoire en Ligue 1, le FC Metz a retrouvé le succès à Nantes (0-2). Pendant ce temps-là, Brest continue son conte de fées en maîtrisant Le Havre (1-1), et Montpellier a accroché Strasbourg (1-1) dans le multiplex du dimanche.

La renaissance du jour

Que ce fut long ! Les Messins n’avaient plus connu le plaisir de remporter un match de Ligue 1 depuis le 26 novembre dernier, à l’occasion de la treizième journée à Lorient (2-3), ils ont fini par retrouver le sourire ce dimanche à la Beaujoire en venant à bout d’une toute petite équipe nantaise (0-2). Les gars de László Bölöni ont longtemps fait le dos rond, avant de se voir récompenser d’un penalty, obtenu par Fali Candé et transformé par Georges Mikautadze, et de faire le break dans la foulée grâce à une tête du capitaine Matthieu Udol. De quoi déclencher les foudres des supporters nantais, qui ont hué leurs joueurs au coup de sifflet final après avoir envoyé quelques « olé » ironiques sur les passes messines…

La confiance du jour

Décidément, ce n’est ni le tube de l’été, ni le tube de l’hiver, mais bien le tube de la saison. Qui pourra faire descendre le Stade brestois de son nuage ? Personne visiblement, en tout cas pas Le Havre, qui est allé s’incliner comme pas mal de monde à Francis-Le Blé (1-0). Ça n’a pas été simple pour les Ty Zef, qui ont pu compter sur une réalisation du chef Pierre Lees-Melou en demi-volée en première période pour tenir cette victoire jusqu’au bout. Un énorme coup comptable pour la bande d’Eric Roy, qui compte désormais quatre points d’avance sur Monaco, troisième, et peut croire plus que jamais à la Ligue des champions.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com