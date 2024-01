Brest s’invite sur le podium, Toulouse et Clermont se replacent

Le 29 c’est la Champions League.

Brest reprend 2024 comme il avait terminé 2023 avec une victoire convaincante contre Montpellier (2-0) . Intouchables face aux équipes de deuxième partie de classement, les Bretons pensent rapidement prendre l’avantage sur une tête gagnante de Steve Mounié, mais c’était sans compter sur un hors-jeu au départ de l’action. C’est finalement Hugo Magnetti qui ouvre le score en début de seconde période, à la conclusion d’une belle action. Et si Mathias Pereira Lage manque le break à l’heure de jeu, la bande d’Eric Roy maîtrise bien son sujet, Jérémy Le Douaron double la mise en toute fin de partie et Brest double Monaco sur la troisième marche du podium. Beaucoup plus à l’est, Toulouse est allé remporter un match très important à Metz grâce à un penalty obtenu et transformé par Vincent Sierro dès l’entame de match (0-1) . Les Grenats prennent ensuite les choses en main dans une partie particulièrement engagée, mais Cheikh Sabaly ou Maxime Colin ne concrétisent pas. Les espoirs messins s’envolent finalement avec l’expulsion de Christophe Hérelle, fautif en position de dernier défenseur, tandis qu’Ismaël Traoré se heurte à la barre et George Mikautadze à Guillaume Restes sur la même action. Les Lorrains glissent en position de barragiste, tandis que Toulouse gagne pour la première fois depuis… son match aller contre Metz, début octobre.…

TB pour SOFOOT.com