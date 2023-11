Brest réagit aux incidents survenus ce week-end à Montpellier

Une mise au point qui s’imposait.

Ce dimanche, le bus de supporters du Stade Brestois a été pris pour cible par des individus non identifiés après la victoire de Brest contre Montpellier (1-3). Les vitres du bus ont été brisées et plusieurs supporters brestois ont été blessés par des éclats de verre. Ce lundi, le club breton a réagi via un communiqué, condamnant « avec la plus grande fermeté l’attaque » dont ses supporters ont été victimes. Le club a fait état de jets d’une dizaine de pavés qui ont visé le car. Le directeur général de Brest, Pascal Robert, qui était présent sur place, a souligné les risques qui ont été encourus, démontrant que si le chauffeur avait été touché, cela aurait entraîné « un risque fort d’accident alors que le car était lancé sur l’autoroute. » …

