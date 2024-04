Brest, génération coupe d’Europe

Il faudrait inventer de nouveaux mots pour décrire la saison du Stade brestois, assuré de jouer la Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire après son triomphe irrationnel à Rennes, ce dimanche. Une anomalie ? Peut-être, mais quelle belle anomalie.

Le Stade brestois n’est pas près d’oublier ce derby ni cette saison, entrée définitivement dans l’histoire du club breton après son succès fou à Rennes (4-5), sur une terre où il n’avait plus gagné depuis 37 ans et face à un adversaire qui restait sur une série de quatorze matchs sans perdre contre son voisin finistérien. Il y avait cette impression, ce dimanche au Roazhon Park, que rien ne pouvait arriver à Brest, comme souvent cette saison. En passant de 2-4 à 4-4, les Ty Zef auraient pu s’effondrer, c’est ce qui s’était passé à Lyon quinze jours plus tôt. Ils ont cette fois fait en sorte que la dimension irrationnelle de la rencontre bascule en leur faveur pour offrir des scènes de joie mémorables devant des Rennais abattus par la cruauté du scénario et plombés par leurs limites.

Le héros du jour, Lilian Brassier, formé au Stade rennais, l’a raconté en zone mixte après la partie en soulignant le rôle de Kenny Lala dans cet happy end : « En fait, ce qui se passe, c’est que Kenny passe devant moi avant qu’on tire le coup franc. Moi je dis “Allez les gars, on joue le nul.” Mais Kenny me dit : “Quoi ? Monte devant !” Il a eu raison. » C’est aussi le latéral droit qui a conseillé à Mathias Pereira Lage de chercher le deuxième poteau, là où Brassier a surgi pour placer une tête victorieuse qui a éteint une partie de l’enceinte rennaise, laissant la fête et la folie à des Brestois conquis et conquérants. Un match peut se jouer à peu de choses, à des petits détails, pas une saison. Celle de Brest, 15 e budget de Ligue 1, est exceptionnelle. Pour la première fois de son histoire, le SB29 disputera une Coupe d’Europe la saison prochaine. Ce sera peut-être la Ligue des champions, peut-être une autre, mais ce sera surtout mérité. C’est une grande nouvelle pour les Brestois, ça en est aussi une pour le football français et notre championnat.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com