Brest, fauché comme Le Blé

La belle histoire du Stade brestois 29, potentiellement européen, risque d’avoir un goût amer pour les supporters. L’UEFA n’a en effet pas donné l’autorisation pour que le club breton évolue dans son enceinte, du moins avec sa configuration actuelle. Énième illustration que les considérations économiques l’emportent désormais sur tout le reste.

Brest est la sensation de cette saison, même si ses derniers résultats et son prévisible coup de mou vont peut-être le priver de la Ligue des champions dans le sprint final, avec néanmoins la perspective quasi assurée d’une Europa, voire d’une Conférence au pire. La modestie respectable de son palmarès et de son histoire dessine clairement un joli conte de fées de l’invité surprise sur la scène européenne, davantage que Lens l’an dernier. La France aime tellement aimer ce type de profil et de narration, entre soucis d’égalité et lutte des petits contre les gros. Dans une Ligue 1 écrasée par le monstre financier qu’est le PSG, cette éclaircie venue du bout du monde, dans un breizh football généralement écartelé entre Rennes ou Nantes, a suscité beaucoup de sympathie, un vieux fond de romantisme et une infinie bienveillance.

L’UEFA est venue, en toute cohérence, doucher les illusions égalitaires. Pour cette multinationale du ballon rond, la dimension culturelle sociale ou même strictement sportive importe peu. En effet selon les informations de L’Équipe , l’instance qui avait visité le stade Francis-Le Blé, a appliqué strictement son règlement. Son charme d’antan qui avait séduit les chefs déco du film Les Seigneurs , ses immeubles donnant une vue imprenable sur la pelouse, ses virages à l’anglaise, ne sont visiblement pas au goût des décideurs de Nyon. En résumé, soit le président Denis Le Saint trouve une autre enceinte habilitée pour accueillir leurs rencontres (Rennes, Guingamp, Nantes ont été évoqués), soit il faudra réduire la voilure à 5000 places, autrement dit priver une grande partie des supporters et des habitants du coin de la joie de voir évoluer les grands noms d’Europe à domicile.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com