Brest et Rennes se quittent bons voisins

Brest 0-0 Rennes

La fête des voisins n’était pas une fête.

Brest et Rennes n’ont pas réussi à se départager dans le derby breton (0-0), ce samedi après-midi. Dans une première période lors de laquelle les visiteurs n’ont pas ressemblé à grand-chose, et encore moins à un prétendant au haut de tableau, Jérémy Le Douaron a mangé la feuille à deux reprises, ne cadrant pas sa tête suite à un bon centre de Romain Del Castillo et, surtout, envoyant une chiche au-dessus de la barre de Steve Mandanda après un joli mouvement brestois et un service de Kenny Lala. Sans maîtrise technique, sans impact dans les duels, les Rennais ont essayé de s’appliquer à bien défendre, ce qui n’a pas toujours été le cas, et ont délaissé la surface adverse. Il y a bien eu deux tentatives de Ludovic Blas, dont une après un gros boulot d’Arnaud Kalimuendo, mais c’est à peu près tout. Trop peu efficace (1 tir cadré sur les 10 avant la pause), Brest n’a pas profité des coups de pied arrêtés pour faire la différence, alors que Lorenz Assignon a sauvé sa patrie avant les citrons.…

CG, au stade Francis-Le Blé pour SOFOOT.com