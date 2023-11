information fournie par So Foot • 21/11/2023 à 19:57

Brest a accueilli Stéphane Lannoy pour discuter de l’arbitrage

La discussion, c’est important.

Après s’être plaint à plusieurs reprises de l’arbitrage, notamment face au PSG puis à Monaco avant la trêve, le Stade brestois a accueilli le directeur technique de l’arbitrage, Stéphane Lannoy, ce mardi, pour un temps d’échange. « On est revenus sur des situations de match depuis le début de la saison, on a balayé tout un tas de situations qui concernaient le Stade Brestois. Il y a aussi eu des questions sur le VAR : pourquoi il intervient sur certaines situations et pas d’autres, la notion d’erreur manifeste, comment les infos sont fournies depuis le centre de visionnage », a confiait l’ancien sifflet de Ligue 1, dans des propos retranscrits par L’Equipe .…

TB pour SOFOOT.com