information fournie par So Foot • 10/10/2023 à 13:57

Brésil : Les joueurs de Fortaleza accompagnés de chiens pour leur entrée sur le terrain

C’est clairement le geste de la semaine.

Avec pour mission de sensibiliser l’ensemble de ses supporters et les amoureux de l’élite brésilienne à l’adoption des chiens, le club de Fortaleza a demandé à ses joueurs d’entrer sur la pelouse du stade Castelao avec l’animal préféré de l’homme à la main. Tout ça dans le cadre de la Journée mondiale des animaux. Et pour aller plus loin dans cette démarche, les supporters ont même pu adopter les onze chiens appartenant au refuge São Lázaro de la ville, à la fin de la partie. Récompense : une victoire remportée 3-2 face au FC América.…

MD pour SOFOOT.com