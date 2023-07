Brecht Dejaegere et le « bla bla » de Damien Comolli

Les histoires d’amour terminent tout le temps mal.

Après trois années à Toulouse, Brecht Dejaegere a décidé de ne pas prolonger son contrat et de poursuivre sa carrière au Charlotte FC, en MLS. Capitaine infatigable et pourvoyeur de quelques caviars, il a été l’une des figures de proue du TFC dans l’obtention du titre de Ligue 2, puis du sacre en Coupe de France. Malgré tout, l’aventure s’arrête avec fracas pour les deux amants. Pour le média local Les Violets , le Belge est revenu sur les raisons de ce divorce : « J’attendais un contrat de deux ans à Toulouse. Trois ans n’étaient pas nécessaires, car j’avais toujours la possibilité de rentrer en Belgique ensuite. Je me sens bien physiquement. Charlotte m’a proposé deux ans et demi, et la troisième année en option. »…

EL pour SOFOOT.com