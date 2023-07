Brandão revient sur son coup de tête à Thiago Motta

Dépression post-agression.

Dans une interview accordée à Colinterview, Brandão, est revenue sur la période qui a suivi son coup de tête à Thiago Motta, à l’issue du match entre le PSG et Bastia, le 16 août 2014, alors qu’il évoluait avec le club corse. Suite à ce coup de tête, le milieu s’en était sorti avec une fracture du nez et Brandão avait écopé de six mois de suspension par la LFP, cinq mois de prison avec sursis en appel et 20.000 euros d’amende.…

