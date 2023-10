information fournie par So Foot • 03/10/2023 à 21:18

Braga fait plier l’Union Berlin dans le temps additionnel

Union Berlin 2-3 Braga

Buts : Becker (30 e et 37 e ) pour l’Union // Niakaté (41 e ), Bruma (51 e ) et Castro (90 e +4) pour le SCB

Délocalisée à l’Olympiastadion en raison de la non-conformité du Stadion An der Alten Försterei, l’opposition entre l’Union Berlin et Braga a tourné à l’avantage des visiteurs (2-3), relancés dans la course aux huitièmes de finale du groupe C.…

AB pour SOFOOT.com