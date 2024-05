information fournie par So Foot • 24/05/2024 à 09:58

Bradley Barcola se verrait bien aux Jeux olympiques après l’Euro

Joue la comme Pedri.

Il va falloir du coffre pour enchaîner Euro et JO. Mais pas de quoi effrayer Bradley Barcola, qui a annoncé ce jeudi sa volonté de participer au tournoi olympique, prévu du 24 juillet au 7 août 2024. Déjà sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne, l’ailier du PSG se verrait bien enchaîner les deux compétitions. « Est-ce que Thierry Henry m’a appelé ? Non. Mais il y a toujours une envie de disputer cette compétition. Tu ne peux pas la jouer tous les ans. C’est exceptionnel. En plus, elle a lieu à Paris » , a lâché l’ancien Lyonnais à Tout le sport .…

VD pour SOFOOT.com