information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 22:44

Bradley Barcola frustré pour sa première titularisation avec les Bleus

Les premières fois, c’est souvent ça.

À 21 ans, Bradley Barcola a goûté à ses premières minutes dans un Euro à travers sa première titularisation en équipe de France. Plutôt en vue et toujours entreprenant, l’ailier du Paris Saint-Germain est pourtant sorti déçu à cause du nul concédé par les Bleus face à la Pologne (1-1). « C’est frustrant, on sait qu’on aurait gagné ce match, a-t-il indiqué en zone mixte ce mardi. Je pense qu’on a fait un peu trop de gestion. » …

EL pour SOFOOT.com