Bousculés par le Sénégal, les U17 français passent les huitièmes après une séance de tirs au but

France 0-0 (5-4, TAB) Sénégal U17

Une affaire de loterie.

Des fautes, un quart d’heure de folie, et un gros coup de stress pour finir. C’est le film de ce huitième de finale de Coupe du monde U17 entre la France et le Sénégal à Jakarta (Indonésie). Dès le début du match globalement dominé par les jeunes Lions, un penalty pour le Sénégal a peut-être été oublié (11 e ), mais le jeu s’est poursuivi. Après 20 minutes de domination sénégalaise, les Français ont pris le jeu à leur compte, mais les frappes ont souvent été peu dangereuses (21 e , 45 e ). Si de nombreuses fautes ont haché le rythme de la rencontre, les Bleuets ont réussi à se fournir une belle occasion par l’intermédiaire du Valenciennois Ismail Bouneb avant de rentrer aux vestiaires (45 e +3). Le plus gros frisson de ce premier acte. Les Sénégalais ont souvent opéré en contre, profitant de la vitesse et des dribbles de leurs ailiers, mais ils se sont heurtés à une solide défense française.…

CD pour SOFOOT.com