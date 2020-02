Bourse : le coronavirus déprime les marchés

L'annonce en fin de semaine dernière de cas et plus encore de morts du coronavirus en Italie, a servi de détonateur. Jusque-là en dépit de la propagation du virus en Chine, les investisseurs continuaient de croire que l'épidémie serait contenue à l'empire du milieu. « Le sentiment qui prévalait, était que l'impact du virus serait transitoire, que la demande reprendrait » rappelle Ritu Vohora, directeur chez M & G Investments. À l'instar de ce qui s'était passé en 2003 avec le SRAS. Les marchés continuaient d'afficher des records. Ainsi le Dow Jones frôlait encore vendredi 14 février les 30 000 points (29 559), le Nikkei 225 les 24 000 (23 588) tandis que le CAC 40, se maintenait au-dessus des 6 000 points (6 111).Et patatras ! Le risque de pandémie mondiale avec ses conséquences économiques et financières s'est déversé sur les investisseurs. Fini l'optimisme béat. La menace est devenue réelle. Un retour à la réalité brutal. En une semaine, le Dow Jones a perdu 13,5 %, le CAC 12 % à 5299 points tandis que l'or, valeur refuge, s'est envolé clôturant à 1 640 dollars l'once, proche des 1 660 points, son plus haut niveau depuis sept ans.La Chine n'est plus comme au temps du SRAS un pays en développement. Sa part dans le PIB mondial est passée de 4,2 % en 2002 à 18 % en 2018 et dans le commerce mondial de 5 à 11 %. Le pays a contribué l'an dernier pour 35 % à la croissance mondiale et pour 28,4 % à la...