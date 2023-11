Bourigeaud : « On est en colère contre nous-mêmes »

Perdre contre Lyon, ça fait mal.

Rennes traverse une période difficile, prolongée par une nouvelle désillusion face à Lyon, la faute notamment à un carton rouge reçu dès les premières minutes par Guéla Doué. « Il faut être lucide, on se met en difficulté. On a fait preuve de caractère malgré tout, mais à dix contre onze pour le deuxième match de la semaine, ça a été compliqué , s’est lamenté Benjamin Bourigeaud en zone mixte après la rencontre. On est en colère contre nous-mêmes. Quand on essaie de sortir la tête de l’eau, on se remet tout de suite dedans. On est vraiment énervés, et ça nous rend tristes de perdre aujourd’hui. »…

TB pour SOFOOT.com