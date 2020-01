Boulogne-Billancourt : une gestion exemplaire

Pierre-Christophe Baguet peut être satisfait. Boulogne-Billancourt, dont il est maire depuis 11 ans, est gérée de manière exemplaire puisqu'elle est numéro 1 du classement iFrap/Le Point dans la catégorie des villes entre 107 565 et 150 000 habitants. « Boulogne, c'est le top. Ses dépenses de fonctionnement (1 601 euros par habitant en 2018) et de personnel (857 euros par habitant en 2018) sont en baisse et dans le même temps, sa capacité d'investissement est comparable à celles de très grandes villes (entre 2014 et 2018, la ville a investi en moyenne 1 165 euros par habitant) », explique Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFrap). « Ce qui est intéressant, c'est que la dette baisse. Ils ne font pas que s'endetter pour investir, ils dégagent des marges d'autofinancement », poursuit la directrice de l'iFrap. En effet, la dette de la ville n'était que de 1 044 euros par habitant en 2018, soit la plus basse des vingt villes de sa catégorie, toujours selon le classement.Lire aussi : EXCLUSIF. Le palmarès des villes les mieux gérées« La dette est portée par une société externe »Pourtant, le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère, qui devrait être présent sur la liste d'opposition LREM d'Evangelos Vatzias, et dont l'ancien collaborateur Antoine de Jerphanion se présente également sous les couleurs divers droite, tient à nuancer les...