Boulaye Dia, l’électricien qui fait sauter les plombs

Dimanche dernier, Boulaye Dia est venu stopper la fête napolitaine en égalisant d'une sublime frappe. Mercredi, il claquait un triplé contre la Fiorentina. Au bout, ça donne une saison XXL pour l'international sénégalais avec la Salernitana, au point de s'installer sur le podium des cannonieri de Serie A.

Le 17 août dernier, sous un soleil fracassant, Boulaye Dia débarque à Salerne. Une arrivée assez surprenante, puisque même les tifosi n’ont pas eu le temps de se rendre à l’aéroport Costa d’Amalfi pour l’accueillir chaleureusement. Il faut dire que le choix du champion d’Afrique de rallier la Salernitana en a surpris plus d’un. Quatre mois plus tôt, l’ancien homme fort d’EDF ouvrait le score face à Liverpool (2-3) en quarts de finale de Ligue des champions. Lui-même ne sait pas vraiment pourquoi il a débarqué en Campanie : « Ici, le projet est différent que celui de Villarreal. Je me suis dit pourquoi pas. » Mais de leur côté, les dirigeants granati sont pleinement conscients de la superbe affaire réalisée avec ce prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une clause de rachat fixée à douze patates. Sous les ordres de Davide Nicola puis désormais de Paulo Sousa, l’Oyonnaxien ne cesse d’impressionner, s’imposant comme le véritable capo offensif. « Nous avons dans nos rangs un joueur de classe mondiale, le 1 er juillet, il sera entièrement un joueur de la Salernitana », a même promis Morgan De Sanctis, directeur sportif du club, après le match nul entre la Salernitana et la Fiorentina (3-3). Justement, face à la Viola , Dia s’est permis d’inscrire un triplé, portant son compteur à quinze pions depuis le début de saison et devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire du club en Serie A, dépassant un certain Marco Di Vaio. Mais l’ancien intérimaire ne s’extasie pas et préfère souligner qu’il « n’a pas mis de crème » , en story Instagram.

La clim paie toujours

En quelques mois, le Sénégalais est devenu le chouchou du stade Arechi et peut même se vanter d’avoir un chant en son honneur, un remix de Las Ketchup : « Salerne chante, il porte le numéro 29 derrière son maillot. C’est Boulaye Dia, c’est le bomber des Granata. Et si tu le rencontres, il ne te laissera certainement pas de bons souvenirs. » Dimanche dernier, le Napoli était prêt à arroser son Scudetto devant son public avec la réception de Salernitana, pour le derby de

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com