"Bouclier tarifaire" : "Et il est où l'argent ? Rendez l'argent", réclame Xavier Bertrand

Alors que Jean Castex a annoncé la semaine dernière le blocage des prix du gaz jusqu'en avril pour faire face à la flambée des prix, le président des Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle estime que l'exécutif a agi trop tard.

Xavier Bertrand le 30 septembre sur le plateau de du 20H de France 2. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la semaine dernière "un bouclier tarifaire" avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité, répondant comme dans d'autres pays européens à la flambée des prix de l'énergie.

"Y'en a marre de leur com'. Y'en a marre !, a réagi lundi 4 octobre Xavier Bertrand. "Depuis le début de l'année, les prix augmentent et c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent parce qu'on est à six mois de l'élection présidentielle. Mais ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi ces gens-là ?", s'est insurgé sur franceinfo le président de la région des Hauts-de-France.

Le candidat à la présidentielle juge que l'exécutif n'en fait pas assez. "Depuis le début de l'année, toutes les augmentations d'électricité, du gaz ont provoqué l'augmentation des taxes, ce qui rentre dans la poche de l'État, a-t-il estimé. Rendre l'argent, c'est quand l'État reçoit à peu près deux milliards d'euros de taxes supplémentaires, on ne fait pas semblant d'être généreux en remboursant 580 millions d'euros avec le chèque énergie", a-t-il déploré. Jean Castex a annoncé le mois dernier un coup de pouce de 100 euros du chèque énergie, qui bénéficie à 5,8 millions de ménages.

"Et il est où l'argent ? Rendez l'argent ! Ne vous faites pas d'argent sur le dos des Français, insiste Xavier Bertrand. C'est quand même scandaleux, scandaleux, que les caisses de l'État se remplissent parce que le porte-monnaie des Français se vide", a-t-il dencore dénoncé.