Boualem Sansal, emprisonné en Algérie, reçoit le prix littéraire Cino del Duca

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pose à Paris le 4 septembre 2015 ( AFP / Joël SAGET )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire, a reçu mercredi le prix mondial Cino del Duca, récompense littéraire française figurant parmi les plus généreuses dans son domaine.

Doté de 200.000 euros par la Fondation Simone et Cino Del Duca (un éditeur de presse franco-italien), ce prix "rend hommage à la force d'un écrivain qui, par-delà les frontières et les censures, continue de faire entendre une parole libre, profondément humaniste et résolument nécessaire", a indiqué le jury dans un communiqué.

Boualem Sansal, récompensé pour l'ensemble de son oeuvre, rejoint au palmarès des auteurs comme Andreï Sakharov, Léopold Sédar Senghor, Jorge Luis Borges ou Milan Kundera. Kamel Daoud avait également obtenu ce prix en 2019.

Le principe du prix, créé en 1969, est de "couronner la carrière d'un auteur français ou étranger dont l'œuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire, un message d'humanisme moderne".

Boualem Sansal, âgé de 80 ans, est en détention depuis son arrestation mi-novembre à l'aéroport d'Alger.

Il a été condamné le 27 mars à cinq ans de prison, notamment pour des déclarations en octobre au média français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.

Un procès en appel est prévu le 24 juin.

L'écrivain est l'objet d'une lutte diplomatique entre l'Algérie et la France. Alger estime que la justice a suivi son cours normal, tandis que Paris appelle à un "geste d'humanité" envers un homme atteint d'un cancer.

L'Algérie et la France traversent depuis l'été 2024 une crise diplomatique considérée comme l'une des plus graves depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Elle est marquée par le gel de toutes les coopérations entre les deux pays, et dernièrement par une nouvelle série d'expulsions de fonctionnaires de part et d'autre.