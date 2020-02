Botswana : des permis de chasse à l'éléphant vendus aux enchères

C'est un cap important qui a été passé ce vendredi au Botswana. Pour la première fois, le pays d'Afrique australe a organisé des enchères afin d'attribuer des permis de chasse à l'éléphant. Une première historique alors que c'est là que vit la plus importante population d'éléphants au monde. Le feu vert à la reprise de la chasse avait été donné par le président au mois de mai dernier. La vente, confiée à la société locale Auction It, s'est tenue pendant une heure dans les locaux du ministère de l'Environnement de Gaborone. Elle portait sur sept « lots » de dix éléphants chacun, a indiqué à l'Agence France-Presse une responsable gouvernementale de la faune, Alice Mmolawa, qui s'est refusée à toute précision sur le nombre de permis vendus, leur prix ou les vainqueurs des enchères. Le président Mokgweetsi Masisi a rétabli la chasse aux pachydermes interdite cinq ans plus tôt par son prédécesseur, Ian Khama, au nom de la survie de l'espèce. Désormais, jusqu'à 400 pourront être tués chaque année en vertu de permis délivrés par les autorités. Le président botswanéen estime que le développement incontrôlé des populations de pachydermes menace les moyens de subsistance, notamment les récoltes, des populations locales.Lire aussi Réchauffement climatique : quelles espèces pourraient disparaître ?135 000 éléphants dans le paysLa saison de chasse doit s'ouvrir en avril. Ces enchères étaient ouvertes aux...