Boston arrache un match 7 à Miami

Les Boston Celtics s'imposent au buzzer cette nuit à Miami (103-104) pour forcer un match sept dans cette finale de conférence à l’Est. Alors qu’ils avaient bien début le match avec notamment un très bon Jayson Tatum auteur de 25 points en première mi-temps, les joueurs de Boston n’ont jamais vraiment réussit à creuser un réel écart. Poussés par leur public, les joueurs de Miami sont plus que jamais dans le match à la mi-temps (53-57). Dans le troisième et le quatrième quart-temps, l’air devient de plus en plus rare dans le Kaseya Center, les défenses deviennent de plus en plus agressives et les pourcentages des deux équipes baissent considérablement. Miami passe d’ailleurs complètement à côté de son troisième quart-temps (18,5 % au tir) mais encore une fois les Celtics n’arrivent pas à créer de réel break et la fin de match s’annonce irrespirable (79-72 à la fin de 3e quart-temps). En toute fin de match, le Heat mène (103-102) mais il reste trois secondes et la possession est pour Boston. Miami défend bien, privant Tatum et Brown du ballon, c’est donc Marcus Smart qui prend un tir à trois points rapidement, loupé. Mais Derrick White (11points au total, dont 8 dans le 4e quart) a bien suivi l’action et marque une claquette alors que le buzzer retentit (103-104). Cette finale de conférence se jouera comme l’année dernière au match 7, mais à Boston cette fois, rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi pour cet épilogue.

© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.