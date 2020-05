Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Borrell (UE) réclame une enquête indépendante sur l'origine du coronavirus Reuters • 14/05/2020 à 23:12









BORRELL (UE) RÉCLAME UNE ENQUÊTE INDÉPENDANTE SUR L'ORIGINE DU CORONAVIRUS BERLIN (Reuters) - Le chef de la diplomatie européenne juge nécessaire une enquête indépendante sur l'origine de la pandémie de nouveau coronavirus et invite la Chine à jouer un rôle à la mesure de son importance dans le monde dans la lutte contre cette crise sanitaire. Le nouveau coronavirus est apparu en décembre à Wuhan, en Chine, et certaines voix se sont élevées dans les pays occidentaux, notamment aux Etats-Unis avec le président Donald Trump, pour critiquer l'attitude de Pékin dans la gestion de cette épidémie, qui a désormais fait près de 300.000 morts dans le monde. La Chine affirme pour sa part qu'elle a été honnête et transparente. "Une enquête scientifique indépendante sur l'origine de cette pandémie est aussi nécessaire", écrit Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures, dans une tribune à paraître vendredi dans le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. A ses yeux, la Chine doit assumer des responsabilités "à la mesure de son poids" dans la lutte contre la pandémie, la recherche d'un vaccin et la relance de l'économie mondiale, notamment dans l'effort international d'allègement de la dette des pays les plus pauvres. (Madeline Chambers; version française Bertrand Boucey)

