Bornes de recharge: le réseau francais Electra lève 304 millions d'euros

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'opérateur français de bornes de recharge Electra a annoncé lundi avoir levé 304 millions d'euros pour développer son réseau à haute puissance en Europe.

Lancé en 2021, cet opérateur se développe dans les grandes villes et dans leur périphérie.

Face à d'autres opérateurs comme Ionity, FastNed ou TotalEnergies, qui privilégient les grands axes, Electra s'installe sur les parkings de partenaires comme des centres commerciaux Altarea, les hôtels Accor ou les parkings Indigo.

Il opère déjà dans huit pays, de l'Espagne à l'Autriche, s'adressant aux particuliers comme aux professionnels qui ne peuvent pas recharger à domicile ou ont besoin d'une recharge rapide.

Avec cet investissement, "on va +scaler+ (déployer) notre réseau à l’échelle européenne", a indiqué à l'AFP le cofondateur et PDG d'Electra, Aurélien de Meaux. "L’objectif est d’avoir un réseau le plus maillé possible pour encourager le passage à l'électrique".

L'opérateur va également continuer à "investir dans l’innovation" pour faire évoluer ses bornes, a indiqué M. de Meaux.

Ce tour de table, important dans ce secteur de la recharge en plein développement, a été mené par le grand fonds de pension néerlandais PGGM.

Bpifrance, via son fonds Large Venture, est également entré au capital d’Electra à cette occasion.

Les investisseurs historiques d'Electra, en particulier Eurazeo, ainsi que RIVE Private Investment, le groupe SNCF et le fonds Serena, ont aussi participé à la levée de fonds.

Electra a levé ainsi près de 600 millions d'euros de capital depuis sa fondation. L'entreprise, qui compte 180 salariés, compte en recruter une cinquantaine de plus à travers l'Europe.

Dennis van Alphen, directeur des investissements en infrastructures chez PGGM, a indiqué dans un communiqué que le fonds "soutenait pleinement l'ambition d'Electra de devenir un acteur paneuropéen sur le marché des installations de recharge (ultra)rapide pour véhicules électriques".

"L'entreprise bénéficie d'un excellent management et occupe une position solide avec des emplacements stratégiques sur un marché très dynamique qui devrait connaître une croissance rapide en Europe dans les années à venir", a-t-il précisé.