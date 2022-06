Borne maintenue à Matignon : Macron doit entendre le résultat des législatives, selon LFI et le RN

"Emmanuel Macron ne peut pas continuer la politique qu'il a menée", a estimé Marine Le Pen.

Élisabeth Borne à Condé-sur-Vire, le 19 juin 2022. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le député LFI Manuel Bompard a dénoncé mardi 21 juin le maintien d'Élisabeth Borne à Matignon "par le fait du prince", tandis que Marine Le Pen s'en est peu émue, estimant que c'était la politique du président qui devait changer.

"Changer Élisabeth Borne pour mettre quelqu'un d'autre? C'est pas ça qui change quelque chose", a estimé la députée RN devant la presse. Pour elle, "c'est l'état d'esprit de cette majorité extrêmement relative qui doit avoir des conséquences. Les Français doivent être entendus dans ce qu'ils ont dit et exprimé par leur vote et il (Emmanuel Macron) ne peut pas continuer la politique qu'il a menée car cette politique n'a pas recueilli la majorité absolue aux dernières élections législatives", a insisté Marine Le Pen.

"Pas de légitimité"

Manuel Bompard a de son côté estimé que cette annonce "n'est pas une surprise : on a un gouvernement dirigé par Madame Borne qui est là par le fait du prince, puisque pour l'instant il n'a jamais été approuvé par les députés, et qui va rester là quelques semaines de plus, par le fait du prince toujours", a-t-il déploré sur BFMTV depuis les abords de l'Assemblée nationale.

"C'est quand même une vision un peu particulière du résultat des élections de dimanche dernier" où la macronie a perdu la majorité absolue à l'Assemblée.

"Il aurait été légitime, pour en tenir compte, que Madame Borne s'en aille, puisque Madame Borne n'a pas la légitimité pour continuer à conduire" le gouvernement, a ajouté le directeur de campagne du leader de LFI Jean-Luc Mélenchon.