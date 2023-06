information fournie par So Foot • 22/06/2023 à 18:31

Bordeaux sera indemnisé pour le transfert d’Emiliano Sala

De l’argent, encore de l’argent.

D’après les informations de France Bleu Gironde et Ouest-France , les Girondins de Bordeaux vont recevoir six à huit millions d’euros de la part du FC Nantes, dans le transfert d’Emiliano Sala, tragiquement décédé en 2019. Les Girondins avaient inclus une indemnité de transfert dans le contrat de l’Argentin et un pourcentage de 50% de la somme de revente du joueur, transféré de Bordeaux à Nantes en 2015. Emiliano Sala avait ensuite été vendu pour 17 millions d’Euros à Cardiff.…

GD pour SOFOOT.com