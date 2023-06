Bordeaux – Rodez : la LFP donnera sa décision le 12 juin

Dans l’épisode précédent…

Vendredi soir, un supporter bordelais est entré sur la pelouse et a poussé celui qui a ouvert le score pour Rodez, Lucas Buades. Le joueur s’est écroulé et a été atteint d’une commotion cérébrale le menant à être emporté hors du stade et l’arbitre a choisi d’arrêter le match définitivement. Bordeaux, Rodez, Metz et Annecy sont en attente d’une réponse de la Ligue Professionnelle de Football qui devait donner son verdict aujourd’hui. Après rassemblement, la LFP a annoncé dans un communiqué mettre le dossier en instruction « au regard de la gravité des faits » et rendra sa décision le lundi 12 juin à 13 heures. Encore une semaine d’attente pour les supporters, joueurs et staff. Pour le moment, le match n’est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 2.…

AC pour SOFOOT.com