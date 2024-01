information fournie par So Foot • 10/01/2024 à 16:23

Bordeaux et deux clubs de National punis par la DNCG

Bordeaux et deux clubs de National punis par la DNCG

Rien ne va plus dans le Berry.

Ce mercredi se déroulait la première séance de la DNCG. Le gendarme financier du football français avait trois cas à étudier aujourd’hui : Bordeaux en Ligue 2, Orléans et Châteauroux en National. Ces deux derniers, respectivement dixièmes et seizièmes du troisième échelon, vont voir leur masse salariale encadrée, seront interdits de recruter, mais surtout, ils seront rétrogradés à titre conservatoire à la fin de la saison. Ceci ne veut pas dire qu’ils seront d’office rétrogradés, mais que leurs cas seront étudiés à la fin de la saison et qu’une rétrogradation administrative sera envisagée.…

LP pour SOFOOT.com