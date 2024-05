Bordeaux : 100 ans de Lescure, mais pas toutes ses dents

Zinedine ZIDANE during the Gala match for the 100th anniversary of Stade Chaban-Delmas between Ancien Bordeaux and Varietes Club de France at Jacques Chaban-Delmas on May 14, 2024 in Bordeaux, France.(Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Ce mardi, le Parc des sports de Lescure, complexe sportif accueillant l’antre mythique des Girondins de Bordeaux, fêtait son centenaire. Devant 30 000 personnes, une équipe d’anciennes gloires bordelaises a battu le Variétés Club de France, donnant un peu de baume au cœur aux amateurs de football girondins, harassés par l’état de santé de l’institution au scapulaire.

Le Parc Lescure. Rien qu’à l’évocation de ce nom, nombre d’amateurs du football du siècle passé auront les poils hérissés. D’un Brésil-Tchécoslovaquie, quart de finale de la Coupe du monde 1938 surnommé « la Bataille de Bordeaux », à l’ultime Bordeaux-Nantes du 9 mai 2015, en passant par des joutes européennes face à la Juve ou Milan, ce stade a connu certaines des heures les plus importantes de l’histoire du football hexagonal, européen et international. Un lieu mythique qui, à l’aube de son centenaire, voit ses chers Girondins, désormais installés du côté du flambant et froid Matmut Atlantique, sombrer dans les profondeurs du football professionnel français, dans une forme de tristesse et d’impuissance générale.

On végète au fin fond de la Ligue 2 et j’ai le sentiment que nos dirigeants n’en ont rien à faire. Cela me fait mal.…

Tous propos recueillis par EH.

Par Emmanuel Hoarau, à Bordeaux pour SOFOOT.com