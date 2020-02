Boom de l'apprentissage : bras de fer entre Pénicaud et les régions

Petit moment de triomphalisme, mardi matin au ministère du Travail. La ministre Muriel Pénicaud réunissait nombre d'acteurs de l'apprentissage pour leur annoncer les chiffres de l'année 2019.« La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a débloqué l'apprentissage en France », a-t-elle lancé, tout sourire. Les chiffres de cette filière de formation, pour laquelle la ministre avait promis une « révolution copernicienne » à son arrivée rue de Grenelle, sont effectivement très bons. Le nombre d'apprentis a bondi de 16 % l'année dernière, après une hausse déjà significative en 2018, soit 50 700 apprentis de plus, « des chiffres jamais vus en France », selon Muriel Pénicaud. Fin décembre, le nombre d'apprentis a ainsi atteint 485 000 avec la signature de 353 000 contrats.Cette dynamique impressionnante, qui concerne toutes les régions et tous les secteurs, est toutefois portée par l'augmentation du nombre d'apprentis dans le supérieur qui a décollé de 30 %, alors que ce n'était pas vraiment la cible principale, le but étant de revigorer cette voie royale d'insertion sur le marché du travail pour les jeunes qui ne choisissent pas forcément des études longues.PrestidigitationMais le ministère préfère souligner la hausse de 8 % des apprentis du secondaire (bac professionnel ou diplôme inférieur) qui constitue encore environ 60 % de l'ensemble des élèves ayant choisi cette voie. Un mouvement inédit depuis 10 ans,...