Bonucci et la Juve, tout est bien qui finit mal

MILAN, ITALY - October 08, 2022: Leonardo Bonucci of Juventus FC looks on during the Serie A football match between AC Milan and Juventus FC.

Après douze saisons de bons et loyaux services dans le Piémont, Leonardo Bonucci a été prié de faire ses valises. Si le motif avancé par la direction est une décision purement sportive, cette séparation fait aussi ressurgir la relation compliquée entre l’international italien et Massimiliano Allegri.

Taulier du vestiaire et dernier rescapé de la brillante Juve (depuis les départs de Buffon, Pirlo, Barzagli, Marchisio ou encore Chiellini), Leonardo Bonucci n’enfilera peut-être plus la tunique bianconera . En effet, le trentenaire ne semble plus faire partie du projet turinois. En vacances du côté de la Toscane, le champion d’Europe reprenait petit à petit les footings. Sauf que ce mercredi en fin d’après-midi, alors que les bruits de couloir circulaient depuis quelques jours, l’homme aux douze saisons avec la Juve a reçu la visite de Cristiano Giuntoli et Giovanni Manna qui lui ont annoncé la nouvelle : merci pour tout, mais dehors. Déjà absent de la reprise en début de semaine pendant que les Bianconeri préparent leur tournée américaine, Bonnie est autorisé à revenir à la Continassa (centre d’entraînement) pour s’entraîner à part du groupe en attente d’un nouveau point de chute. À 36 balais et après 502 matchs joués sous la tunique turinoise, Bonucci n’aura même pas eu la possibilité de dire un ultime « Ciao » aux tifosi blanc et noir.

<iframe loading="lazy" title="Leonardo Bonucci Unbelievable Goals and Moments with Juventus" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TD8p2iCdD0g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com