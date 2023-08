information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 16:58

Bonmati élue meilleure joueuse de la Coupe du monde

Coup double pour la Roja .

Championnes du monde pour la première fois de leur histoire après leur victoire face à l’Angleterre, les Espagnoles ont en plus de cela raflé deux des trois trophées individuels à l’issue de la compétition. Si l’Anglaise Mary Earps a été désignée meilleure gardienne, la pépite Salma Paralluelo a logiquement été élue meilleure jeune de la compétition. Quant à la meilleure joueuse du tournoi, il s’agit d’Aitana Bonmati. A 25 ans ans, la milieu du Barça, qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives sur le tournoi, déjà vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga, boucle ainsi une saison stratosphérique.…

AH pour SOFOOT.com