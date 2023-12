Bonaventure Kalou : « Je fais de la Realpolitik »

Élu maire de la commune de Vavoua en 2018, Bonaventure Kalou a de nouveau été plébiscité par ses administrés lors du scrutin local qui s’est tenu en septembre dernier. L’occasion pour l’ancien international ivoirien de tirer un premier bilan de sa nouvelle vie en politique. Mais pas que.

Bonaventure Kalou est un homme très pris. En plus de son poste de maire de Vavoua, l’ancien Élephant (51 sélections entre 1997 et 2007) préside également la Commission des arbitres de la fédération ivoirienne de football (FIF). Résidant à Abidjan, il se rend deux fois par mois dans sa commune pour veiller à la bonne avancée des travaux qu’il y mène. Nous le retrouvons à mi-chemin de son trajet, à Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d’Ivoire, « bien plus calme et où les Abidjanais se rendent le week-end pour se détendre » . Derrière les lunettes teintées, obligatoires par cette chaude journée ensoleillée de décembre, M. le Maire sort posément de son 4×4 et envoie son chauffeur acheter des poulets au marché voisin. En attendant de les jeter (vivants) aux caïmans qui vivent dans l’étang du palais présidentiel— une tradition dont raffolent les visiteurs de passage —, il serre les paluches qu’on lui tend et claque quelques selfies avec les curieux qui le reconnaissent. Et ils sont encore nombreux, preuve que la cote de popularité du « Maire Choco » est toujours au beau fixe. Une fois les crocos rassasiés, on le suit à l’ombre de la terrasse d’un petit maquis excentré, plus agréable pour discuter au calme et poser LA question rituelle : « Quelles sont les nouvelles ? »

…

Photos : JD & DR

Propos recueillis par Julien Duez, à Yamoussoukro pour SOFOOT.com