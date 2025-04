Bolsonaro à Brasilia en vue d'une "probable" opération

information fournie par AFP • 13.04.2025 • 03:51 •

Le président sortant Daniel Noboa et son opposante de gauche Luisa Gonzalez s'affrontent dimanche lors du second tour de la présidentielle en Equateur, un pays profondément divisé et miné par la violence liée au trafic de drogue. Mme Gonzalez, avocate de 47 ans, ... Lire la suite