Bölöni enfonce Oukidja et fustige l’attitude d’un journaliste

Laszlo du Lac.

En sombrant à domicile contre Monaco ce samedi, Metz ne s’est pas facilité la tâche dans la course au maintien. En conférence de presse, László Bölöni en a remis une couche sur son portier Alexandre Oukidja, fautif sur le premier but de Folarin Balogun, mais ayant pourtant fait amende honorable : « En deuxième mi-temps, on fait une bonne prestation, on est récompensé par les deux buts. Oukidja ne peut pas se permettre des choses comme ça. Même si tu gagnes 3-0, tu ne fais pas ça ! C’est un manque de respect vis-à-vis de lui-même, de ses coéquipiers, du staff, du club, des supporters. Ce sont des choses qu’un joueur professionnel ne fait pas. Même s’il le réussit, il ne le fait pas. Parce qu’il doit être sérieux ! S’il va perdre sa place ? C’est une autre question. Il aura une sanction, mais je la garde pour moi. » …

AL pour SOFOOT.com