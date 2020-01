Boeing abattu : comment va être conduite l'enquête

Qui va analyser le contenu des deux enregistreurs de vol (CVR pour les sons et FDR pour les données) du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines (UIA) ? L'avion de ligne avec 176 personnes à bord avait été abattu par deux missiles opérés par le corps des gardiens de la Révolution islamique il y a dix jours peu après son décollage de Téhéran. L'agence de presse iranienne privée Tasnim a indiqué que L'Iran envoie en Ukraine les deux boîtes noires de l'avion. En effet, l'Iran soumis à un embargo américain ne dispose pas des équipements électroniques et informatiques permettant la sauvegarde, la lecture et l'analyse des données des enregistreurs de vol. « Grâce à l'expertise de la France, du Canada et de l'Amérique, nous allons essayer de lire l'enregistreur de données de vol à Kiev », a déclaré Hassan Rezaifar, directeur chargé des enquêtes sur les accidents à l'Organisation de l'aviation civile iranienne, à Tasnim. Si cette lecture échoue, « la boîte noire sera envoyée en France. Les boîtes noires ne seront pas lues en Iran ».Intervention en trois tempsSorti d'usine en juin 1976, le Boeing 737-800 (la génération précédent le B737 MAX), immatriculé UR-PSR d'UIA, était très récent. Il est donc équipé d'un Cockpit Voice Recorder et d'un Flight Data Recorder de dernière génération. Ces enregistreurs sont souvent nommés boîtes noires, car les premiers appareils inscrivaient les paramètres sur des films...