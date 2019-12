Boeing 737 MAX : une catastrophe industrielle inédite

Voilà neuf mois que le B737 MAX est cloué au sol. Et Boeing en reprend pour au moins trois mois. Selon les récentes discussions entre Dennis Muilenburg, le PDG de l'avionneur américain, et Steve Dickson, le président de la FAA, l'aviation civile américaine, l'autorisation de reprendre les vols commerciaux ne pourra pas intervenir avant février 2020. Certaines compagnies ont déjà entériné cette échéance : SouthWest, premier utilisateur de Boeing 737 MAX, ne l'a pas programmé avant le 6 mars et American Airlines a également reporté au printemps son éventuelle remise en service.Boeing doit faire homologuer son nouveau système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans deux crashs en octobre 2018 et mars 2019 qui ont fait 346 morts. L'avionneur a prévenu d'un important retard, qui pourrait le contraindre à réduire ou interrompre la production de son moyen-courrier, qui n'avait pas cessé malgré l'interdiction de vol. Le conseil d'administration de Boeing, réuni à Chicago, doit faire part de sa décision lundi soir.Dès l'arrêt des livraisons le 13 mars dernier à la suite de l'interdiction mondiale des vols, les cadences de production de l'usine de Renton près de Seattle ont été réduites de 52 à 42 appareils par mois, alors qu'une montée en puissance vers 57 était programmée pour 2020. Depuis la mi-mars, ce sont donc près de 400 Boeing 737 MAX non livrés qui s'entassent sur les aérodromes de l'Ouest américain. Outre ces...