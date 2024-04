information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 18:00

Bochum rappelle un ancien intérimaire pour sauver sa peau en Bundesliga

Un mouchoir pour Bochum ?

Dans la Ruhr, il y a péril en la demeure et les dirigeants du VfL Bochum le savent. La défaite de samedi dernier face à Cologne (2-1) avait entraîné la mise à pied de Thomas Letsch, et le club cherchait depuis un remplaçant. Le président des Graue Maus a finalement préféré la solution de proximité en désignant Heiko Butscher. Celui qui entraînait jusque-là les U19 du club est un habitué des intérims, puisqu’il a déjà réalisé des missions similaires en 2018, 2019 et 2022.…

