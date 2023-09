Bleus : une rentrée pour se rapprocher l'été

Face à l'Irlande ce jeudi, une victoire permettrait à l'équipe de France d'être déjà (presque) qualifiée pour l'Euro 2024 en juin prochain. Mais rien n'est encore fait, à l'heure de défier des Irlandais revanchards.

Avant même la fin de l’été 2023, l’équipe de France a, ce jeudi soir au Parc des Princes, l’occasion de valider son programme pour l’été 2024. En cas de victoire face à l’Irlande, les Bleus compteraient en effet 15 points (sur 15 possibles) dans le groupe B des qualifications au prochain Euro, qui se déroulera en Allemagne. Avec trois matchs restants ensuite, les chances de voir la bande à DD louper une des deux premières places qualificatives pour la fête germanique seraient quasi nulles. Mais Didier Deschamps a tenu à relativiser : « J’ai déjà connu des situations avec des quasi, et le quasi, ce n’est pas qualifié. Je suis pragmatique, factuel. Notre départ est parfait sur le plan comptable. Prenons les points qui nous concernent. On pourra faire un point à la fin du rassemblement. »

Les leçons de Dublin

À l’aube d’une saison où ils seront éloignés du Stade de France, réquisitionné pour la Coupe du monde de rugby puis pour les JO, les Bleus lancent leur sprint final vers l’Euro au Parc des Princes. Une enceinte qui a réussi aux Bleus sous Deschamps, avec deux victoires 8-0 contre le Kazakhstan et face à la Jamaïque. « On est plus habitués à être au Stade de France, mais c’est toujours un plaisir d’être au Parc », a minimisé le sélectionneur, conscient que cette fois, la tâche s’annonce moins facile, même si l’Irlande s’avance sans le joyau Ferguson, blessé. « L’Irlande, c’était un match très compliqué là-bas, on a parfois tous souffert derrière, le grand Mike nous a sauvés deux ou trois fois , a d’ailleurs rappelé Antoine Griezmann. On s’attend à beaucoup d’intensité, à gagner des duels qu’on n’a pas gagnés à l’aller. Et garder le ballon pour ne pas souffrir, ça va être un match compliqué. » …

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com