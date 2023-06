Bleus : un trio Coman-Giroud-Mbappé en attaque, les premières pour Samba et Fofana

Soir de premières.

Pour affronter Gibraltar ce vendredi soir, Didier Deschamps a choisi de reconduire son 4-3-3 déjà aperçu lors du dernier rassemblement. Le sélectionneur a opté pour un trio d’attaque composé de Kingsley Coman dans le couloir droit, Olivier Giroud dans l’axe et Kylian Mbappé côté gauche. Deux petites sucreries : les baptêmes du feu pour Wesley Fofana, aligné dans la charnière centrale avec Ibrahima Konaté, et pour Brice Samba, officiellement intronisé comme le deuxième gardien des Bleus, et qui gardera donc ce soir les cages à la place de Mike Maignan. Sans grande surprise, DD a décidé d’aligner un milieu à trois, avec le retour d’Eduardo Camavinga à son poste de prédilection, Aurélien Tchouaméni devant la défense, et Antoine Griezmann pour accompagner les deux joueurs du Real Madrid, en l’absence d’Adrien Rabiot.…

AL pour SOFOOT.com