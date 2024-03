Bleus : un mars et ça répare ?

La victoire poussive contre le Chili, ce mardi soir, n'a pas embelli une rassemblement qui n'aura pas été très réjouissant pour l'équipe de France. C'est l'heure du bilan, sans tirer aucune conclusion à trois mois d'un Euro dans lequel les Bleus devront raconter une autre histoire.

→ Mbappé, silence c’est poussif

En bon attaquant obnubilé par ses statistiques, Mbappé a sans doute déjà noté qu’il restait désormais sur trois matchs d’affilée sans marquer sous le maillot frappé du coq (deux titularisations, une entrée en jeu contre la Grèce). Rien de bien grave dans des rencontres sans importance, mais pas anodin non plus quand il s’agit du Parisien, qui n’avait plus connu une telle disette en sélection depuis son Euro désertique en juin 2021. « Kylian a cette capacité à être très souvent décisif. Mais quand il ne marque pas deux matchs d’affilée, on dirait que ça fait trois mois mois , calmait Didier Deschamps en conférence de presse ce mardi soir. Il a des échéances importantes, il doit se gérer un peu. Mais si je dois m’inquiéter pour Kylian… »

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com