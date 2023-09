Bleus : Todibo veut mettre les choses au Jean-Clair

Convoqué pour la deuxième fois en équipe de France, Jean-Clair Todibo pourrait enfin intégrer la rotation de Didier Deschamps, dans un secteur où rien n’est figé.

S’il fallait choisir un débat pour animer les rassemblements de l’équipe de France, celui concernant la défense – dans sa globalité – trônerait en tête de liste. Du poste d’arrière droit, dépourvu au possible depuis la retraite de Bacary Sagna et malgré l’émergence de Benjamin Pavard, à celui de gardien de but, où la succession du duo Hugo Lloris-Steve Mandanda se met doucement en place, rien n’aura été épargné à Didier Deschamps. Et voilà qu’aujourd’hui, le sélectionneur se retrouve de nouveau à gratter ses cheveux blancs. La faute à une défense centrale qui, si elle ne manque pas d’hommes, peine à trouver de la stabilité. Une situation dont pourrait profiter Jean-Clair Todibo, novice parmi les jeunes, mais au potentiel plus que crédible.

Le malheur des autres

Comme un paradoxe pour Deschamps, les lacunes liées à cette charnière ne se situent pas sur la pelouse, mais en dehors. Car si la qualité est présente, la fragilité l’est tout autant. Demandez à Ibrahima Konaté, absent pour ce rassemblement de rentrée et habitué de l’infirmerie depuis le début de saison dernière (dix-sept rencontres manquées depuis septembre 2022). Idem pour Wesley Fofana, récemment victime d’une rupture des ligaments croisés, pour ce qui est sa troisième grosse blessure en deux ans. Derrière, l’arrivée d’Axel Disasi, souvent bon mais rarement rassurant, le retour tardif de Presnel Kimpembe, et l’alternance « central-latéral » dont bénéficient (ou pâtissent) Lucas Hernandez et Jules Koundé, contribuent à nourrir ce problème d’identité axiale.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com