information fournie par So Foot • 06/06/2024 à 08:48

Bleus : Marcus Thuram cherche sa place

Parti pour être titulaire sur l’attaque des Bleus, Marcus Thuram peine pourtant à s’affirmer et à montrer la personnalité qui est la sienne du côté de l’Inter. Tentons de déchiffrer son rôle, après une prestation neutre face au Luxembourg (3-0) et avant que l’ordre naturel des choses et Olivier Giroud ne lui subtilisent sa place.

Maxime Chanot, défenseur de Los Angeles FC, et Eldin Dzogovic, latéral du FC Magdebourg, peuvent se réjouir d’au moins une chose : s’ils ont sué à contenir Kylian Mbappé, ils peuvent s’enorgueillir d’avoir mené la vie dure à Marcus Thuram. Tout champion d’Italie soit-il, aussi décisif se montre-t-il avec l’Inter, aussi souriant se pavane-t-il, le fils de Lilian ne s’est pas montré bien tranchant à Metz pour le premier match de prépa de l’équipe de France face à un Luxembourg qui se délitait chaque minute qui passait. Ni attaquant de pointe (tâche confiée au Kyks), ni ailier collant à la ligne (comme Randal Kolo Muani à droite), ni en soutien (domaine de Griezmann), compressé par les montées de Theo Hernandez puis – un peu moins – par celles de Jonathan Clauss, le natif de Parme s’est retrouvé comme un jambon dans une recette de carbonara : inutile, voire inadapté.

Il ne s’est peut-être pas montré sous son meilleur jour, mais il est plein de bonne volonté.…

Par Mathieu Rollinger, à Metz pour SOFOOT.com