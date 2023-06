Bleuets : le temps des Espoirs

Déjà attendue au tournant face à l'Italie, jeudi soir, pour son entrée en lice dans l'Euro, l'équipe de France Espoirs doit cette fois valider les attentes.

À l’heure de voir l’équipe de France Espoirs sauter tête la première dans la marmite bouillante qu’est une phase de poules d’Euro, il est possible de résumer ses dernières expéditions à des petits morceaux. Premier d’entre eux, évidemment, le quart de finale de la dernière édition, perdu à la toute dernière minute face aux Pays-Bas (1-2), où les Bleuets avaient fini par régler une note très salée au bout d’une rencontre tachée par leur manque de réalisme. Autre morceau, un nul concédé sur le gazon des Îles Féroé (1-1), lors de la rentrée suivante, en septembre 2021, qui a été un point de départ pour la génération actuellement aux manettes, incarnée par Caqueret, Meslier, Le Fée, Cherki et Kalimuendo. Les cinq bonshommes sont aujourd’hui à Cluj, en Roumanie, Sylvain Ripoll est toujours leur sélectionneur, et le message envoyé est toujours le même : au fond, peu importe ce qui a été fait avant, même les catastrophiques JO de Tokyo, l’important est désormais de se focaliser uniquement sur le présent et sur la première bataille contre l’Italie de Sandro Tonali qui attend la troupe. Il n’est plus question de repenser à ce qu’il s’est passé en 2021, puisque seuls Illlan Meslier, Pierre Kalulu, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo étaient là, et il n’y a rien de bon à se repasser les images du dernier rassemblement de mars, qui a vu les Bleuets prendre une leçon en Angleterre (4-0) et se péter les dents contre l’Espagne (0-0). Il faudrait faire confiance au pouvoir de la compétition, c’est l’idée.

Il ne faut pas, non plus, tirer de grandes conclusions de ce qui a été fait face au Mexique (1-0), même si le manque de réalisme de la jeunesse tricolore a vite effectué son retour dans les discussions d’avant-tournoi. « On a eu beaucoup d’occasions, diverses et variées, mais aussi un très faible ratio d’efficacité. C’est frustrant, a ainsi soufflé Ripoll vendredi dernier, en poste depuis mai 2017, qui n’a connu que 8 défaites en 57 sorties, mais qui est conscient qu’une nouvelle gamelle dès le premier match à élimination directe serait rien de moins qu’un échec total. J’ai trouvé notre match relativement laborieux, alors qu’avec notre qualité technique, on doit asseoir une maîtrise plus importante. On doit faire mieux, mais l’essentiel est d’être prêt pour l’Italie

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com