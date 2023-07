Bleuets : au quart de tour

Bradley BARCOLA of France celebrates his goal with Castello LUKEBA during the U21 EURO 2023 match between Switzerland and France on June 28, 2023 in Cluj-Napoca, Romania. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Après un carton plein en poules, l'équipe de France U21 retrouve l'Ukraine sur sa route vers le dernier carré de l'Euro, ce dimanche soir.

Trois buts partout, avec les noms de Mathis Abline, Khéphren Thuram, Amine Gouiri, mais aussi Benoît Badiashile (contre son camp) au tableau d’affichage : la dernière fois que les sélections Espoirs française et ukrainienne se sont retrouvées sur un carré vert pour en découdre, il y a onze mois à Istanbul dans le cadre des éliminatoires de l’Euro, cela avait donné des étincelles. Respectivement première et deuxième du groupe H en qualifications, les deux nations ont fait du chemin et ce dimanche (21 heures), elles seront bien obligées de se départager, à l’occasion des quarts de ce championnat d’Europe.

Le turnover et le cocon de Cluj

Sur la quête d’un premier sacre dans la compétition depuis 35 piges, l’équipe de France a, mine de rien, réalisé un sans-faute en phase de groupes, grâce notamment à la force du gang des Lyonnais, à un Lucas Chevalier qui a définitivement pris ses quartiers dans les bois – et poussé Illan Meslier sur la banquette -, mais aussi à des faits de match qui ont basculé du bon côté. Ce groupe D (Suisse, Italie, Norvège) n’était pas le plus simple à plier, et la troupe de Maxence Caqueret (qui a déjà perdu deux soldats : Michael Olise et Manu Koné) ne s’est pas défilée, même avec un calendrier qui se voulait pelotonné (les trois matchs ont été joués en six jours), un turnover osé de la part de Sylvain Ripoll et des genoux qui ont tremblé par séquences.…

Propos via L'Équipe et FFF.fr

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com