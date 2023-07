Bleues : donner le la sur un air de samba

Sydney, NSW, Australia, Grace Geyoro of France FIFA Women’s World Cup 2023 Group F match France v Jamaica at Sydney Football Stadium (Allianz Stadium) 23 July 2023, Sydney, Australia. Photo by Keith McInnes/SPP/SPUS/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon sport

Six jours après son entrée en lice ratée face à la Jamaïque (0-0), l’équipe de France défie le Brésil, ce samedi (12h). Les Bleues doivent profiter de cette opposition relevée pour balayer les doutes et véritablement lancer leur Coupe du monde.

On ne sait pas si Raymond Domenech fait partie des sources d’inspiration d’Hervé Renard. À vrai dire, on en doute sérieusement. Toujours est-il que l’entraîneur à la chemise blanche a copié à la perfection ce qui était l’une des marques de fabrique de l’ancien sélectionneur des Bleus : commencer une compétition majeure par un 0-0 soporifique et totalement oubliable. Dimanche dernier, à Sydney, la France a en effet démarré sa Coupe du monde en toute discrétion, sans parvenir à dominer la Jamaïque. Bérangère Couillard, la nouvelle ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a eu beau se féliciter de ce résultat, partager les points avec la 43 e nation au classement FIFA n’est pas très probant. En 2019, les joueuses de Corinne Diacre avaient donné le coup d’envoi de leur Mondial à domicile en éparpillant la Corée du Sud (4-0), ce qui leur avait permis de générer un engouement fou pour la suite de la compétition. L’an passé, lors de l’Euro anglais, elles avaient affiché leur énorme potentiel et laissé poindre de très belles promesses en balayant l’Italie (5-1). Cette fois, rien de tout cela. Mais plutôt l’impression que les Tricolores ne sont pas encore vraiment entrées dans leur tournoi.

Se rassurer, chasser la morosité

Six jours plus tard, elles vont avoir l’occasion d’y remédier. Les partenaires d’Eugénie Le Sommer seront sur la pelouse du Suncorp Stadium de Brisbane, ce samedi (12h), pour affronter le Brésil. Il sera temps de se rassurer dans le jeu, tout d’abord, en stimulant une animation offensive atone depuis deux rencontres (en comptant le match amical contre l’Australie). Il faudra surtout en profiter pour chasser la morosité ambiante, alimentée par les craintes venues de l’infirmerie. En plus de devoir se passer des services de plusieurs cadres qui avaient déclaré forfait avant le début du Mondial (Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino, Amandine Henry, Griedge Mbock), le sélectionneur français a passé toute la semaine à suivre l’évolution de la blessure de Wendie Renard. Touchée au mollet gauche, la capitaine des Bleues a repris l’entraînement, mais sa présence face aux Canarinhas demeurera incertaine jusqu’au dernier moment.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com