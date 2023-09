Blessé, Andy Diouf quitte le rassemblement des Bleuets

Le début de la dépression saisonnière.

Revenu cet été en France du côté de Lens en provenance du FC Bâle, Andy Diouf a montré depuis le début de saison en quoi son profil pouvait être intéressant pour les Sang et Or. Et ses performances ont tapé dans l’œil du nouveau sélectionneur des Espoirs français, un certain Thierry Henry, qui l’a convoqué pour participer à la première fenêtre internationale de la saison. Malheureusement, la FFF a communiqué ce mercredi le forfait de Diouf pour les deux rencontres, sans en préciser la raison.…

JF pour SOFOOT.com