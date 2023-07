Blanc a failli quitter l’OL

De but en Blanc.

Confirmé sur le banc de l’Olympique lyonnais pour la saison qui arrive, Laurent Blanc a pourtant hésité à abandonner son poste. Interrogé par L’Équipe , le Président confesse avoir pensé à partir peu de temps après son arrivée, à l’automne dernier. « Il y a trop de boulot, des joueurs pas dans l’état d’esprit du club. Je ne les agresse pas en disant ça, mais c’était mon constat , raconte l’ancien technicien bordelais. Il y avait bien trop de joueurs, des clans… Quand tu es entraîneur, tu dois prendre du plaisir, surtout à mon âge. Je ne me sentais pas capable d’y arriver avec ce groupe. Et quand on ne prend plus de plaisir, que les joueurs non plus… Il y avait une ambiance délétère. » …

FP pour SOFOOT.com