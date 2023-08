information fournie par So Foot • 14/08/2023 à 14:15

Birger Meling quitte officiellement le Stade rennais

Birger King.

La large victoire du Stade rennais face au FC Metz (5-1) dimanche avait un goût de fin rêvée pour Birger Meling. Entré à un quart d’heure de la fin de la rencontre, sa dernière sous le maillot des Bretons, il a même cru s’offrir un but, mais son tir a été dévié par Alexandre Oukidja, avant qu’Ibrahim Salah ne le reprenne et corse l’addition. Après un discours entouré de ses coéquipiers dans le rond central, le Norvégien de 28 ans a pris l’avion pour régler les derniers détails de sa signature au FC Copenhague jusqu’en 2027. Officialisé ce lundi, le départ du latéral gauche laisse un vide chez les supporters et les membres du club.…

EL pour SOFOOT.com